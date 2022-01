Little Orpheus : Le dernier jeu du studio The Chinese Room sort sur toutes les plateformes

Little Orpheus est un jeu indépendant du studio britannique The Chinese Room, les développeurs derrière la série de jeu d’horreur culte Amnesia, et du walking-simulator Dear Esther. Le jeu était sorti à la base exclusivement sur iOS pour Apple Arcade en 2020, et était toujours en développement jusqu’alors car il avait l’ambition de sortir sur toutes les plateformes.

Disponible partout !

Ça y est, le petit jeu indépendant Little Orpheus, qui était resté jusqu’à maintenant très discret (quelle idée de sortir un jeu exclusivement pour iOS), a trouvé une date de sortie sur toutes les consoles. Il sort le 1er mars sur PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Android, ainsi que sur PC sur Steam et l’Epic Game Store.

Pour résumer, Little Orpheus, se place temporellement dans les années 60. Là où les Américains décident d’envoyer des Hommes sur la Lune, les Soviétiques préfèrent envoyer un Homme dans l’autre sens, directement dans le centre de la terre. Le jeu est un platformer complètement barré et déjanté, où rien n’a de sens, et où tout est démesurément grand.

Cette nouvelle release s’accompagne de textures, d’animations et de graphismes améliorés pour l’occasion. De plus, cette sortie sur consoles et PC arrive avec un nouvel épisode, le 9ème, s’intitulant « A Rush of Onion to the Head » (le jeu comportait 8 épisodes à la base). Peu de tests existent encore sur le jeu, mais de ce qu’on en voit, Little Orpheus a l’air d’être une expérience étrangement intéressante.