Little Orpheus

Little Orpheus est un jeu de plateforme en deux dimensions, développé par The Chinese Room. En 1962, la NASA envoie des hommes sur la lune pour l'explorer. Dans un espace reculé de Sibérie, un cosmonaute soviétique décide de faire l'inverse, et de partir dans l'autre sens : au centre de la terre. C'est un jeu de plateforme classique, mêlant puzzle, exploration, énigme, avec une histoire aussi amusante qu'intéressante. Little Orpheus mise avant tout sur sa direction artistique.