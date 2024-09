Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sera le prochain épisode de la saga, disponible le 28 février 2025 sur PC et consoles

Pas un RPG cette fois

Après Like a Dragon: Infinite Wealth, le dernier épisode majeur et très réussi aux commandes d’Ichiban Kasuga, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii nous ramène sur l’île ultra touristique et théâtre de tous les dangers.

Mais cette fois, plusieurs changements sont à noter. Tout d’abord, on incarne le célèbre Goro Majima, le chien de Shimano, personnage emblématique de la saga. Il représente ici l’unique protagoniste jouable de cet épisode qui revient à une structure action-aventure, à l’ancienne.

Et oui, pas d’affrontement au tour par tour cette fois, mais des combats libres où va s’exprimer la rapidité de Majima. Deux styles de combat seront disponibles : Mad Dog et Sea Dog et pour la première fois de toute la saga, on va pouvoir sauter en plein combat, oui oui. On nous promet l’utilisation d’armes secondaires comme des pistolets ou encore une chaîne. On a pu aussi voir à l’œuvre l’ex-yakuza armé de coutelas, en train de découper une grosse vague d’ennemis sur un bateau.

À l’assaut des flots

Car, comme le titre l’indique, Majima va embrasser la carrière d’un capitaine de bateau pirate. Notre homme, d’abord retrouvé inconscient sur une plage, finit par être emmené dans une drôle d’aventure l’amenant à sillonner les mers. Plusieurs destinations seront au menu de l’aventure. Hawaï, bien sûr, mais aussi Rich Island et surtout Madlantis, l’antre de la charismatique Queen Michelle.

De l’abordage de bateau et des combats dynamiques sont au programme. Mais bien entendu, Like a Dragon c’est aussi ses intrigues secondaires et mini-jeux barrés. On retrouvera alors le fameux Crazy Delivery, les courses du Dragon Kart, ou encore le karaoké.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii arrivera le 28 février sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC via Steam.