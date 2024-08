Life is Strange: Double Exposure – On a pu retrouver Max Caulfield dans sa nouvelle aventure

Un nouveau visage…

La première chose qui frappe si l’on compare cet épisode à celui sorti en 2015, c’est la direction artistique. Alors que le titre original misait plutôt sur un aspect crayonné, Life is Strange: Double Exposure change de ton et part plutôt sur un résultat proche du film d’animation. On pourrait presque voir une touche de Pixar, notamment sur le personnage de Moses.

Intrigué par ce changement artistique aperçu dans le trailer, nous étions vraiment curieux d’en voir plus. Finalement, nous avons été conquis par ce que nous avons vu, le jeu est tout simplement magnifique. Dans cette démo, nous nous trouvions dans ce qu’il nous semblait être un lycée ou une université et nous avions accès à un couloir et au bureau de Moses. Comme pour les autres jeux de la licence, les lieux fourmillent d’objets avec lesquels interagir. Pour beaucoup, ils ne servent qu’à donner du contexte à l’histoire de Max quand d’autres ont un véritable rôle pour faire progresser la narration.

D’ailleurs, si la majorité de la direction artistique est passée du côté du film d’animation, les bulles et autres encadrés autour de l’objet avec lequel on peut interagir gardent l’aspect crayonné propre à la série. Du côté visuel, le jeu est vraiment réussi et on espère que le reste du titre sera aussi bien réussi que le contenu de notre démo.

… Et de nouveaux pouvoirs

Dans le premier épisode, Max avait découvert qu’elle possédait des pouvoirs surnaturels lui permettant de manipuler le temps. Cependant, l’utilisation de ses capacités n’était pas sans conséquences sur sa santé et surtout sur la ville d’Arcadia Bay. En effet, à force d’user de ses pouvoirs de nombreux dérèglements climatologiques étaient apparus jusqu’à une grosse tempête.

De nombreuses années ont passé jusqu’aux événements de ce nouvel épisode, mais Max n’avait plus eu recours à ses pouvoirs. Plus utilisés, ces derniers ont changé et ne fonctionnent plus de la même façon.

Dans la démo que nous avons essayée, Max pouvait basculer entre deux temporalités. Dans l’une, son amie Safi est décédée et nous devions retrouver un appareil photo qui aurait incriminé son autre ami Moses si la police était tombée dessus. Dans l’autre temporalité, Safi est bien vivante et Moses n’est donc pas en danger. Notre objectif pour récupérer l’appareil photo était de voyager d’une temporalité à l’autre pour trouver où celui-ci pouvait avoir été caché par Moses.

Selon la temporalité, les lieux étaient un peu différents, et une découverte d’un côté permettait d’avancer de l’autre. Nous avons trouvé cette mécanique plutôt intéressante, sans être insurmontable, cela nous a parfois demandé de se creuser la tête pour progresser. Notez d’ailleurs que le changement de temporalité ne se fait pas à n’importe quel moment, mais sur des points précis représentés par des petites particules de lumières (bleues ou jaunes selon la temporalité).

Les choix de dialogues sont évidemment toujours de la partie, avec pour certains des conséquences directes sur la suite de l’aventure. Ici, nous pouvions choisir de prendre le parti de Moses ou de l’agent de police par exemple.

Il reste cependant très difficile de juger un jeu narratif sur une aussi courte session de jeu. On est notamment curieux de voir jusqu’à quel point la mécanique des temporalités permettra de varier les énigmes sans lasser le joueur. En fin de démo, Max perd le contrôle de ses pouvoirs et en plus de se déplacer dans les temporalités elle se retrouve à y intervertir des objets. Simple conséquence narrative ou autre corde à ajouter au gameplay du titre ? Il faudra attendre d’avoir le jeu en main pour y répondre. Ce qui est certain, c’est que nous attendons avec impatience ce nouvel épisode de la licence Life is Strange.