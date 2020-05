L’histoire du Cyberpunk : Un livre en précommande chez Pix’n Love

La Science-Fiction a le vent en poupe sur nos consoles de jeu et nos PC, tout particulièrement sa déclinaison Cyberpunk. Et ce ne sont pas des titres comme The Ascent et Ghostrunner, présentés à l’occasion de l’Inside Xbox d’hier, qui prouveront le contraire. Encore moins le très attendu Cyberpunk 2077, prévu pour le mois de septembre. Cela tombe bien, puisque Pix’n Love prévoit un ouvrage se penchant sur cette tendance.

De la littérature au jeu vidéo, en passant par le cinéma

Comme tout mouvement, ou presque, le Cyberpunk est né de la littérature. On pourrait citer le précurseur Neuromancien, ou encore Thin Air, univers récemment adapté en série par Netflix via Altered Carbon. Il a ensuite influencé le cinéma, évidemment, avec des œuvres majeures comme Blade Runner ou Akira. Et il ne fallut pas longtemps pour que ce soit au tour du jeu vidéo de puiser dans ce genre particulier.

L’auteur Raphaël Lucas nous propose, avec L’histoire du Cyberpunk, de faire le point, en revenant sur les origines du genre, puis en explorant ses retombées sur le jeu vidéo. Ceci chez Pix’n Love, pour le prix de 29,90 euros. Cet ouvrage sera disponible dans le courant du mois de juin (pas de date précise pour le moment). Cela dit, les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes à cette adresse.