L’évenement IGN Summer Of Gaming est repoussé de 4 jours

Comme pour l’évènement PlayStation 5, le Summer of Gaming devra attendre un peu. Mais contrairement à Sony, on connait déjà la nouvelle date de cette série de streams initialement prévue du 4 au 24 juin. Pour rappel, on y attend quelques annonces mais aussi des nouvelles de la collaboration entre Funcom et le studio suédois The Outsiders ou d’Observer: System Redux le nouveau jeu des créateurs de Layers Of Fear.

Encore un (tout) petit peu de patience

Ce report n’est pas si grave, surtout vu le contexte, puisque l’évènement démarrera finalement le 8 juin sur la chaine Twitch d’IGN par exemple, soit seulement 4 jours plus tard. La version française d’IGN a donc partagé une version traduite du communiqué officiel pour expliquer la décision. La raison qui est bien évidemment lié aux manifestations contre les violences policières qui ont débuté suite au décès de George Floyd aux États-Unis.

« Nous sommes solidaires avec la communauté Noire et condamnons le racisme. Par respect et soutien de ceux qui demandent légitimement la justice et le changement à travers les États-Unis et le monde, IGN reporte le lancement de son événement Summer of Gaming au 8 juin. Aujourd’hui, IGN participe au Blackout Tuesday, un jour de réflexion, d’action et d’implication pour un réel changement.

IGN va diriger des donations pour soutenir le fond légal de défense NAACP, une organisation qui aide à l’action légale et le changement sur le long terme, et aussi durant notre émission d’actualité quotidienne NG+. Notre société soeur, Humble Bundle, a annoncé 1 million de dollars de fond dédié à aider les jeux publiés par des développeurs noirs. C’est un début, mais nous sommes dévoués à soutenir le changement sur le long-terme. Nous aurons d’autres informations sur la manière dont nous continuerons notre combat pour la justice. »

Pour l’instant, les événements Guerrilla Collective, Paradox Insider , PC Gaming Show et Future Games Show sont maintenus, mais pourraient être eux aussi reportés. En cas de changements pour ces derniers, vous serez prévenus dans nos news et notre planning des présentations du 1er au 7 Juin. est également mis à jour au fur et à mesure de l’actualité.