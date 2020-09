Let’s Sing Queen dévoile sa playlist complète

Annoncé il y a maintenant quelques mois, le nouvel opus de la licence Let’s Sing mettra à l’honneur le groupe culte Queen. Prévu pour sortir le 2 octobre, la playlist complète du titre vient d’être dévoilée et compte pas moins de 30 pistes !

Et, dans les 30 chansons qui seront disponibles dans Let’s Sing Queen, vous retrouverez les plus iconiques du groupe comme Bohemian Rhapsody, Don’t Stop me Now, Radio Ga Ga ou bien la classique We Will Rock You. Proposant de nombreux modes de jeu, vous pourrez notamment vous mesurer aux chanteurs du monde entier et grimper dans le classement.

Et si, d’aventure, vous adorez Queen mais vous ne possédez pas de micro, n’ayez crainte : l’application Let’s Sing Microphone vous permettra de transformer votre smartphone en micro pour éviter de devoir passer à la caisse !

Pour rappel, Let’s Sing Queen sortira le 2 octobre sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.