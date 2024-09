Let’s Sing 2025 arrive le 5 novembre, voici la liste des musiques, les nouveautés et où précommander

Le jeu de karaoké de retour

Evidemment, loin du nom grand public et du budget des autres références citées, Let’s Sing a tout de même son public, à priori suffisamment fidèle pour pousser à sortir un jeu par an. Si la formule de base ne change pas, à savoir un jeu de karaoké dans lequel on peut s’adonner à chantonner sur des hits incontournables, seul ou à plusieurs, quelques évolutions sont proposées au fil des itérations.

La playlist bien sûr, qui tente de se renouveler (même si l’on retrouve un peu les mêmes archétypes, allant du hit incontournable à la The Cranberries aux classiques français signé Jean-Jacques Goldman en passant par un titre Disney (ici Le Roi Lion) ou du populaire). Mais l’interface et les modes de jeu ont également droit à un petit rafraîchissement, à commencer par les modes classiques et feat qui seront améliorés, avec le retour du clip.

On peut toujours y jouer seul ou avec des compagnons, aussi bien en local avec plusieurs micros ou en ligne. Le mode carrière va aussi faire son retour en proposant une petite histoire narrative pour avoir un simili-fil directeur. Mais comme l’année passée, Let’s Sing 2025 va aussi tenter d’accrocher la communauté au fil des mois, avec la présence d’un système d’événements saisonniers, un pass VIP qui permettra d’accéder à 150 chansons supplémentaires au lancement (puis au fil de l’année), un mode Festival pour 2025, et un Showtime hebdomadaire.

Où précommander Let’s Sing 2025

Prévu pour le mois de novembre sur à peu près toutes les consoles, Let’s Sing 2025 a déjà ouvert ses précommandes sur la plupart des boutiques. Vous pouvez l’acheter soit en bundle avec deux micros, soit avec simplement le jeu en boîte si vous possédez déjà le matériel requis. Vous trouverez un tableau comparatif avec les meilleures offres plus haut.

Playlist Let’s Sing 2025

Adèle Castillon – Impala

Ariana Grande – yes, and?

Benson Boone – Beautiful Things

Billie Eilish – What Was I Made For?

Cascada – Everytime We Touch

Christophe Maé, Amadou & Mariam – L’amour

Clara Luciani – Amour toujours

Ed Sheeran – The A Team

Eddy De Pretto – Kid

FIFTY FIFTY – Cupid

Florence + The Machine – Dog Days Are Over

Jean-Jacques Goldman – Envole-moi

Joseph Kamel – Celui qui part

Jung Kook – Standing Next to You

Justin Bieber – Love Yourself

Keblack – Laisse-Moi

Kenya Grace – Strangers

Kyo, Coeur de Pirate – Dernière Danse

Le Roi Lion – Hakuna Matata

Lewis Capaldi – Forget Me

Louane – Pardonne-moi

M – Machistador

Mae Stephens – If We Ever Broke Up

Mentissa – Et Bam

Mika – C’est la Vie

Milky Chance – Stolen Dance

Muse – Uprising

Nuit Incolore – Dépassé

Olivia Rodrigo – Good 4 U

OneRepublic – I Ain’t Worried

Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana

Pierre de Maere – Un jour je marierai un ange

SANTA – Popcorn Salé

Stromae – Papaoutai

Teddy Swims – Lose Control

The Cranberries – Zombie

Toploader – Dancing in the Moonlight

Vianney, Zazie – Comment on fait

Videoclub – Amour Plastique

Zaho de Sagazan – La symphonie des éclairs

Date de sortie Let’s Sing 2025

Enfin, prenez votre agenda : Let’s Sing 2025 sera disponible sera disponible Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.