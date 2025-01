Les Sims et Les Sims 2 sont officiellement de retour dans une compilation anniversaire sur PC

La machine à voyager dans le temps est activée

C’est sous la forme d’une collection anniversaire que les deux premiers jeux Les Sims nous reviennent aujourd’hui. Avec Les Sims Collection 25e anniversaire, il sera possible de rejouer aux deux jeux tels qu’on les connaît, mais avec également quelques surprises au passage. On y retrouve toutes les extensions sorties pour chaque jeu, de quoi vous occuper pendant des dizaines, voire des centaines d’heures comme à l’époque de l’ADSL et des box internet aux sons crispants.

Les Sims Collection 25e anniversaire est dès maintenant proposé au prix de 39,99 € via l’EA App sur Steam et l’Epic Games Store. A priori, pas de versions consoles dans les cartons.

Et si vous ne souhaitez acheter que l’un des deux jeux, c’est aussi possible. Les Sims : Collection héritage est vendu à 19,99 € seul, tandis que Les Sims 2 : Collection héritage est plus cher, à 29,99 €. Le bundle offre donc une petite économie bonne à prendre. Notez également que les abonnés à l’EA Play Pro ont accès dès aujourd’hui aux deux jeux.

Voici toutes les extensions proposées dans chaque jeu :

Les Sims : Collection héritage : Les Sims : Ça vous change la vie Les Sims : Surprise-partie Les Sims : Et plus si affinités… Les Sims : En vacances Les Sims : Entre Chiens et Chats Les Sims : Superstar Les Sims : Abracadabra

: Les Sims 2 : Collection héritage : Les Sims 2 : Académie Les Sims 2 : Nuits de folie Les Sims 2 : La bonne affaire Les Sims 2 : Animaux & Cie Les Sims 2 : Bon voyage Les Sims 2 : Au fil des saisons Les Sims 2 : Quartier Libre Les Sims 2 : La Vie en Appartement The Sims 2: Holiday Party Pack Les Sims 2 : Kit Fun en famille Les Sims 2 : Kit Glamour Les Sims 2 : Kit Joyeux Noël Les Sims 2 : Kit Jour de fête ! Les Sims 2 : Kit H&M fashion Les Sims 2 : Tout pour les ados Les Sims 2 : Cuisine et Salles de bain DESIGN Les Sims 2 : Demeures de rêves.

:

EA a également mis en ligne un guide des commandes pour chaque jeu ainsi que les configurations PC recommandées, mais comme vous pouvez vous en douter, vous n’aurez pas besoin d’une bête de course pour faire fonctionner tout ça :

Configuration PC minimale (Les Sims : Collection héritage)

Système d’exploitation : Windows 10

: Windows 10 Processeur : i3 3220, Ryzen 3 1200, AMD FX6300

: i3 3220, Ryzen 3 1200, AMD FX6300 Mémoire (RAM) : 4 Go

: 4 Go Disque dur (espace libre) : 16 Go d’espace disponible

: 16 Go d’espace disponible Carte graphique (vidéo) : Carte graphique : NVIDIA : série GTX 600 ou supérieure ou AMD : Série Radeon HD 7000 ou supérieure Série Intel HD Graphics 620 ou supérieure

:

Configuration PC minimale (Les Sims 2 : Collection héritage)