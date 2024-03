Les Schtroumpfs sont de retour avec Village Party, un party-game prévu pour le 6 juin prochain

Au programme de cette toute nouvelle itération des petits êtres bleus, la fête du village se prépare tambours battants. Pour cela, le plus célèbre de ces personnages, Le Grand Schtroumpf demande de l’aide à tous les Schtroumpfs afin de prendre part aux préparatifs dans l’optique d’organiser la plus schtroumpftastique des fêtes, au sein d’une histoire inédite et originale de l’univers créé par Peyo.

En route pour l’aventure

Les Schtroumpfs: Village Party se définie finalement comme un mélange entre party-game et jeu d’aventure, comprenant un total de 50 mini-jeux (comme de la course d’escargots, du fendage de bûches, du beach-volley, du tir à l’arc, des auto-tamponneuses, du tir au pigeon etc.) répartis en 6 types de jeux (sport, rapidité, chance, mémoire, bataille et précision) et deux modes de jeu.

Dans le mode party-game, vous pourrez jouer seul ou à plusieurs (de 2 à 4 joueurs en local) pour vous essayer à tous les jeux concoctés par les équipes de Balio Studio et voir qui fera le meilleur score en choisissant d’incarner l’un des 19 Schtroumpfs jouables et customisables avec l’une des 30 tenues et plus disponibles.

Dans le mode aventure, vous devrez prendre part à un voyage trépidant aux multiples quêtes dans lesquelles vous ferez la rencontre de plus de 100 Schtroumpfs emblématiques, à travers 10 régions différentes comme le village des Schtroumpfs, la forêt enchantée, les montagnes enneigées ou encore le territoire de Gargamel qui pourrait bien vouloir s’inviter à la fête…

Les Schtroumpfs: Village Party sera disponible dès le 6 juin 2024 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Une édition physique sera disponible sur la console de Nintendo et les consoles de Sony. Le jeu peut également être ajouté à votre Liste de souhaits sur Steam. Ne reste plus qu’à voir le résultat des efforts du studio qui n’a malheureusement pour l’instant été confronté qu’à des titres à l’accueil mitigé…