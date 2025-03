Les réalisateurs des prochains Avengers sont ouverts à l’idée de développer un jeu en lien avec les films

Mais ne vous sentez (vraiment) pas obligés

La question leur a été posée par Variety suite à l’annonce de The Electric State: Kid Cosmo, un jeu mobile coproduit par Netflix qui servira de préquelle pour The Electric State, le prochain film des réalisateurs (aussi diffusé sur Netflix). Lorsqu’il leur a été demandé s’il était possible d’envisager une même stratégie pour Avengers Doomsday, Joe Russo déclare : « Nous serions certainement ouverts à cette idée ».

Si les deux frangins se sentent à l’aise pour explorer l’industrie du jeu vidéo, c’est parce qu’ils comptent à leurs côtés Donald Mustard, ancienne figure emblématique d’Epic Games qui a été central dans le développement de Fortnite. Et si Joe Russo n’évoque pas un potentiel jeu Avengers ici, il veut montrer que les prochains films du duo et de leur entreprise AGBO vont explorer le transmédia et le jeu vidéo pour approfondir certains univers :

« [Donald Mustard] est venu travailler avec nous pour définir ce que pourrait être l’avenir de la narration, à savoir un mélange de narration linéaire, virtuelle et de jeu. Nous sommes vraiment intéressés par de nouvelles façons de raconter des histoires en utilisant la technologie. Nous essayons donc tous les trois d’explorer et de réfléchir aux opportunités qui pourraient se présenter au cours de la prochaine décennie en utilisant de nouveaux outils et de nouvelles technologies pour raconter des histoires. Nous pouvons en faire un véritable transmédia, où les mêmes ressources que nous utilisons pour les images de synthèse dans les films sont également les mêmes ressources que celles qui sont dans le jeu, qui sont également les mêmes ressources dans une expérience virtuelle. Et c’est la mission d’AGBO actuellement. »

Un souhait qui ne marche que dans certaines conditions bien précises, comme dans le cas de The Electric State qui peut compter sur Netflix pour avoir une double casquette, à la fois en tant que diffuseur du film et plateforme pour accueillir le jeu. Avec Marvel Games, ce ne sera pas la même chose et c’est pourquoi il y a peu de chance que les Russo se lancent dans un tel projet, même s’ils sont ouverts à l’idée.