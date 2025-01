Les nouveaux Joy-Con de la Switch 2 font l’objet d’une nouvelle fuite, photo à l’appui

Nintendo a plus que jamais besoin d’un plombier

Plus que la Switch 2 en elle-même, ce sont ses Joy-Con qui sont les victimes des nombreuses fuites du moment. Si l’on se fie aux informations les plus crédibles qui sont apparues jusqu’ici, ces manettes devraient ne pas beaucoup évoluer en comparaison aux premiers Joy-Con, à l’exception d’une taille augmentée et d’une tranche qui se connecterait de manière magnétique.

Des détails que l’on peut vérifier en images avec des photos de l’un de ces Joy-Con, qui sont apparues sur Reddit après avoir (soi-disant) été prises en Chine dans une usine de fabrication. On y voit des boutons SL et SR plus prononcés qu’auparavant, et surtout une forme un peu moins plate.

Rumor: More images of Switch 2 Joy-Cons have immerged from China. Source: www.reddit.com/r/GamingLeak… — Stealth40k (@stealth40k.bsky.social) 2025-01-05T13:08:09.256Z

Précisons que ces photos n’ont encore rien d’officielles tant que Nintendo n’a pas pris la parole. Et avec toutes les fuites qui s’amoncellent, le constructeur aurait tout intérêt à reprendre les rênes de la communication.