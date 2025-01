Un nouveau brevet déposé par Nintendo pourrait aider la Switch 2 à upscaler des textures en 4K

Le brevet en question ne date pas d’hier. Nintendo l’a enregistré en juillet 2023 selon les informations relayées par VGC, mais ce n’est que tout récemment qu’il a été rendu public. Ici, Nintendo travaille sur un processus qui permet d’améliorer le rendu et la fluidité de l’image et des textures d’un jeu via l’intelligence artificielle sans pour autant augmenter la configuration nécessaire, un peu à la manière de la technologie DLSS de base de Nvidia. PlayStation utilise désormais une technologie assez similaire avec son PSSR sur sa PS5 Pro.

La journaliste Laura Kate Date note que ce brevet a surtout pour but de rendre certains jeux moins lourdes. User de l’upscaling via l’IA permettrait aux studios de ne pas surcharger leurs jeux avec des textures trop lourds, dans le but qu’ils puissent rentrer dans une cartouche :

Perhaps the most interesting piece of this, after a lengthy read, is that one example use case given is explicitly to reduce overall game sizes, to fit a modern game onto "smaller capacity physical media", e.g. Switch carts, which get exponentially more expensive for larger cart capacities.

