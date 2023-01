Les 15 jeux les plus attendus pour 2023

L’année 2023 devrait être particulièrement intéressant grâce à la sortie de jeux très attendus, parfois même depuis des années quand on ne parle pas de décennie. Lors de nos AG Awards, nous vous avons demandé quels étaient les jeux que vous, lecteurs et lectrices d’ActuGaming, attendiez le plus. Après plusieurs jours de sondage, nous vous révélons ici quels sont les jeux les plus attendus de 2023.

Nous avons ici choisi d’afficher les 15 premiers de la liste, avec un classement qui n’est pas vraiment une surprise si vous avez lu les résultats de nos AG Awards. On retrouve donc ici les 15 jeux qui ont obtenu le plus de votes, sur une liste en comptant plus de 40 jeux, aussi bien des titres indépendants et que jeux à plus gros budget. Voici donc les 15 jeux les plus attendus par notre communauté.

15 – The Lord of the Rings: Return to Moria

Editeur / Développeur : North Beach Games / Free Range Games

: North Beach Games / Free Range Games Plateforme : PC

: PC Date de sortie : 2023

Le premier jeu de cette liste peut sans doute surprendre, mais il faut croire que The Lord of the Rings: Return to Moria est l’un des jeux les plus attendus de la communauté. Surprenant, mais pas vraiment quand on se penche de plus près sur le projet qui a de quoi attirer un large public adepte des jeux de survie et en manque de bons jeux adaptés de la licence Le Seigneur des Anneaux.

The Lord of the Rings: Return to Moria nous embarquera au Quatrième Âge, soit une période peu visitée dans l’univers qui prend place après les films que tout le monde connaît. On y suit le retour des Nains au sein de la fameuse région de la Moria, leur terre natale qu’ils doivent reconquérir en chassant les dangers restants. Le jeu nous demande de gérer nos ressources pour établir son campement et pour faire progresser notre équipement, le tout en mettant l’accent sur la coopération, de quoi donner envie d’explorer les mines entre amis.

14 – Pikmin 4

Editeur / Développeur : Nintendo

: Nintendo Plateforme : Switch

: Switch Date de sortie : 2023

En 2023, Nintendo aura de grosses exclusivités à présenter pour sa Switch à commencer par Pikmin 4, qui nous arrive plus de 10 ans après le troisième épisode. Shigeru Miyamoto et ses équipes ne se sont pas pressés et c’est sans doute mieux comme cela, puisque ce nouvel épisode fait tout de même partie des jeux les plus attendus de l’année malgré de gros mastodontes en lice.

Et pourtant, on ne sait rien de ce nouvel épisode. Seul un petit teaser nous a été montré afin de nous prouver que cet opus devrait présenter des décors inédits, avec comme nouveauté majeure l’ajout d’une nouvelle caméra pour mieux entrevoir toutes les actions de nos petits bonhommes colorés. On se languit donc d’avoir d’autres informations à son sujet, qui arriveront dans un inévitable Nintendo Direct au cours de l’année.

13 – Fire Emblem Engage

Editeur / Développeur : Nintendo / Intelligent Systems

: Nintendo / Intelligent Systems Plateforme : Switch

: Switch Date de sortie : 20/01/2023

Celui-ci, on aura pas besoin de l’attendre longtemps puisqu’il sort dès le mois de janvier Fire Emblem Engage a la lourde tâche de succéder au très apprécié Fire Emblem Three Houses et il compte relever le défi en rendant honneur à l’ensemble de la licence avec des apparitions des protagonistes cultes des précédents épisodes.

S’il introduira bien un casting de personnages inédits, le jeu mettra en avant son système d’Anneaux, qui permet à nos unités de faire appel aux héros du passé pour les soutenir lors des combats, que ce soit Marth, Lyn, Byleth ou encore Celica. En dehors de cette nouveauté, le jeu reprendra tout ce qu’il fait le charme de la série avec des combats tactiques au tour par tour, de la gestion d’affinités avec nos unités, et on l’espère, une histoire qui va nous captiver pendant des dizaines d’heures.

12 – Avatar: Frontiers of Pandora

Editeur / Développeur : Ubisoft / Ubisoft Massive

: Ubisoft / Ubisoft Massive Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2023/2024

On ne sait pas vraiment si c’est la sortie d’Avatar: La Voie de l’Eau au cinéma qui a permis à Avatar: Frontiers of Pandora d’intégrer ce classement, mais l’engouement semble être bien présent pour cette production made in Ubisoft qui connaît pourtant pas mal de remous. Prévu initialement pour sortir de concert avec le deuxième volet de la saga cinématographique, le jeu a été reculé de toute une année fiscale, laissant penser qu’il était finalement très loin d’être prêt.

Du jeu en lui-même, on ne sait rien, si ce n’est qu’il devrait nous permettre de visiter une région reculée et inédite de Pandora, le tout en vue à la première personne. Entre domptage de la faune locale et survie contre les méchants humains qui veulent coloniser la planète, le jeu reprendra a priori tous les poncifs des films de James Cameron.

11 – Alan Wake 2

Editeur / Développeur : Remedy

: Remedy Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2023

Le genre de l’horreur a été particulièrement vivace en 2022, et 2023 devrait continuer sur la même lancée. L’un de ses plus grands représentant sera Alan Wake 2, qui comme de nombreux jeux dans ce classement, est une suite qui nous aura fait patienter pendant de longues années.

Remedy nous permet enfin de retrouver notre écrivain préféré qui a bien changé en plus de dix ans. Le studio promet ici une aventure plus horrifique que la première, plus tournée vers l’angoisse avec une ambiance lugubre à souhait, où les menaces devraient nous faire sursauter plus d’une fois. Si cette suite est du même calibre que le premier épisode, avec tout le savoir-faire acquis par le studio sur Control, cela suffira à faire d’Alan Wake 2 l’un des jeux les plus à surveiller de 2023.

10 – Hollow Knight Silksong

Editeur / Développeur : Team Cherry

: Team Cherry Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date de sortie : 2023

En parlant d’arlésienne, en voici une autre. Décidément, 2023 devrait être l’année qui mettra fin à de nombreux running gags, comme celui autour de Hollow Knight: Silksong et de sa présence présumée à chaque Nintendo Direct ou autre conférence. En 2022, Team Cherry a bien confirmé que ce second épisode verra le jour en 2023, même si le studio n’était pas encore prêt à donner une date plus précise.

Si on n’est pas à l’abri d’un nouveau report (ne parlons pas de malheur), la sortie de Hollow Knight Silksong sera probablement le plus gros temps fort de la scène indépendante cette année. Le premier Hollow Knight a tellement marqué son époque qu’il a inspiré de nombreux succès indépendants de ces dernières années. On imagine mal Hollow Knight Silksong bouleverser totalement la formule mais la perfectionner sera déjà amplement suffisant.

9 – Diablo IV

Editeur / Développeur : Blizzard

: Blizzard Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 06/06/2023

C’est peu dire que de déclarer que Diablo Immortal aura légèrement entaché l’image de la saga culte de Blizzard. Diablo IV va donc devoir relever le niveau en mettant de côté tous les aspects moribonds du jeu mobile pour nous présenter une vraie aventure premium, faite pour durer à travers les années et qui se devra d’être acceptée par la communauté.

Ce prochain épisode est dans tous les cas très scruté, d’abord parce qu’il nous promet un monde ouvert qui devrait bouleverser les codes de la licence. Les premiers retours à son sujet sont pour l’instant très positifs, ce qui participe à faire monter l’excitation autour du jeu. Avec un univers plus sombre que Diablo III, la promesse d’un contenu faramineux au lancement et des systèmes de jeu retravaillés en fonction des retours des habitués de la série, Diablo IV a toutes les cartes en main pour s’assurer le succès, à condition d’assurer son lancement dans un premier temps.

8 – Resident Evil 4 Remake

Editeur / Développeur : Capcom

: Capcom Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 24/03/2023

Capcom a prouvé sa maitrise de la pratique du remake avec Resident Evil 2, et dans une moindre mesure avec Resident Evil 3. Le quatrième épisode de la série était donc logiquement le candidat idéal pour réitérer l’exploit. Resident Evil 4 a beau être connu de tous, son remake n’en reste pas moins l’un des événements majeurs de cette année 2023.

Avec cette nouvelle version, l’éditeur profite de l’occasion pour dépoussiérer un peu l’un des piliers du genre du TPS pour le rendre plus actuel. Il y incorpore aussi quelques nouveautés pour rendre le gameplay plus dynamique, tout en assurant le spectacle avec une mise en scène qui semble être au rendez-vous. Les premières images montrées nous laissent entrevoir un Leon plus charismatique que jamais, bien décidé à en découdre avec cette armée d’infectés qui menace la fille du président. Un remake que l’on espère être à la hauteur du monument qu’est le jeu original.

7 – Assassin’s Creed Mirage

Editeur / Développeur : Ubisoft / Ubisoft Bordeaux

: Ubisoft / Ubisoft Bordeaux Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 2023

La sortie d’un jeu Assassin’s Creed est toujours un petit événement, surtout quand celui-ci se vante de revenir aux sources de la saga. Après un Assassin’s Creed Valhalla qui s’est extrêmement bien vendu mais qui a montré une certaine usure de la formule post-Origins, la série doit se réinventer pour subsister dans le paysage vidéoludique. Mais avant cela, elle va s’offrir un petit hommage aux premiers épisodes grâce à Assassin’s Creed Mirage.

En réduisant son échelle avec un monde ouvert plus petit et en proposant un retour au Moyen-Orient avec la ville de Bagdad, cet épisode mettra à nouveau l’emphase sur le parkour et sur l’infiltration, deux composantes essentielles de la série qui ont été assez mises de côté dans les récents opus. Basim, personnage bien connu des joueurs et joueuses de Valhalla, servira ici de protagoniste afin que l’on nous présente la naissance de la Confrérie des Assassins telle qu’elle a été dépeinte dans le tout premier jeu de la licence.

6 – Star Wars Jedi: Survivor

Editeur / Développeur : Electronic Arts / Respawn Entertainment

: Electronic Arts / Respawn Entertainment Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 17/03/2023

Cal Kestis et BD-1 sont de retour après leur aventure mouvementée narrée dans Star Wars Jedi: Fallen Order. Respawn aura pris un peu plus de trois ans pour développer Star Wars Jedi: Survivor, qui continue de nous raconter l’histoire de ce Jedi qui lutte contre l’Empire et ses Inquisiteurs suite à l’exécution de l’Ordre 66.

Se déroulant 5 ans après les faits du premier épisode, Cal revient ici plus fort et plus aguerri, avec de nouveaux pouvoirs de la Force et des mouvements inédits au sabre-laser. Si le studio parvient à nous livrer une aventure aussi maitrisée que Fallen Order, ce nouvel épisode devrait contenter les fans de Star Wars et plus globalement les joueurs et joueuses en quête d’un grand jeu d’action et d’aventure, d’autant plus que le premier trailer nous a laissés entrevoir une liberté un peu plus grande et un dépaysement de chaque instant.

5 – Starfield

Editeur / Développeur : Xbox Game Studios / Bethesda

: Xbox Game Studios / Bethesda Plateformes : PC – Xbox Series

: PC – Xbox Series Date de sortie : 2023

L’année 2022 de la Xbox Series aura été particulièrement calme malgré un Xbox Game Pass toujours aussi séduisant. Mais en 2023, Microsoft est enfin prêt à sortir ses grosses cartouches, à commencer par Starfield. Successeur spirituel de Skyrim, mais dans l’espace, ce jeu n’hésite pas à faire dans la démesure avec pas moins de 1 000 planètes à explorer et une histoire comportant plus de choix que jamais dans un jeu Bethesda.

Si le gameplay en lui-même devrait être relativement classique, on l’attend surtout au tournant pour les multiples possibilités qu’il devrait nous présenter et pour les milliers d’histoires qu’il va nous narrer. Il s’agit là de la plus grosse prise de risque pour Bethesda depuis pas mal d’années, mais aussi pour Microsoft qui compte sur ce géant pour lui assurer de vendre encore un peu plus d’abonnements au Game Pass. Que Starfield soit l’épopée spatiale tant attendue ou non, le jeu devrait beaucoup faire parler de lui en 2023.

4 – Marvel’s Spider-Man 2

Editeur / Développeur : Sony Interactive / Insomniac Games

: Sony Interactive / Insomniac Games Plateforme : PS5

: PS5 Date de sortie : Automne 2023

Il nous aura laissé sur un silence radio en 2022 mais Marvel’s Spider-Man 2 devrait bien sortir à l’automne prochain sur PlayStation 5. Etant donné la popularité du premier épisode et de son spin-off, le retrouver ici n’est en rien une surprise, surtout devant la promesse d’incarner nos deux Tisseurs face au terrible Venom.

On ignore encore ce que cet opus va nous réserver mais on peut parier qu’il sera à la fois possible de contrôler Peter et Miles. Avec deux fois plus de Spider-Man, on espère avoir deux fois plus de méchants, sachant que le Bouffon Vert et Kraven le Chasseur sont tout en haut de la liste des vilains probables. Pour le reste, on espère voir quelques changements dans la ville de New-York pour ne pas faire dans la redite avec les précédents jeux, et c’est sans doute le plus gros challenge pour Insomniac Games avec cette suite.

3 – Final Fantasy XVI

Editeur / Développeur : Square Enix

: Square Enix Plateforme : PS5

: PS5 Date de sortie : 22/06/2023

Comme avec chaque nouvel épisode canonique, la licence Final Fantasy s’apprête à prendre un nouveau tournant. Final Fantasy XVI va marquer une vraie rupture avec le reste de la série, grâce à un ton nettement plus mature qu’à l’accoutumée, une intrigue plus sombre, un univers plus proche de la dark fantasy et une aventure tournée avant tout sur un protagoniste plutôt qu’un groupe, même si ce cher Clive Rosfield sera souvent accompagné.

Chaque nouveau trailer nous laisse voir que la démesure sera au programme avec des grands combats entre les invocations mythiques de la saga, à savoir Ifrit, Bahamut, Ramuh ou encore Shiva. Fort de son succès avec Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida assure la production de ce nouvel opus qui est donc attendu par bon nombre de joueurs et de joueuses du MMO, en plus des fans traditionnels de la saga. Autant dire que cela fait un sacré paquet de monde à ne pas décevoir et on croise fort les doigts pour que ce seizième épisode réussisse à réinventer la série et à lui faire trouver un nouveau souffle.

2 – Hogwarts Legacy

Editeur / Développeur : Warner Bros Interactive / Avalanche

: Warner Bros Interactive / Avalanche Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date de sortie : 10/02/2023 sur PC, PS5 et Xbox Series (puis le 04/04/2023 sur PS4 et Xbox One ; le 25/07/2023 sur Switch)

Là aussi, pas de surprises, Hogwarts Legacy est attendu depuis plus de deux ans mais il fera seulement son arrivée en 2023 après moult reports. Si certains auront la chance d’y jouer dès le mois de février, celles et ceux qui restent sur l’ancienne génération vont devoir prendre encore un peu plus leur mal en patience.

Le RPG Harry Potter n’en finit plus de séduire les fans de cet univers grâce à des présentations qui donnent furieusement envie d’explorer ce grand monde ouvert et de découvrir Poudlard et ses environs. Vivre la vie d’un étudiant et découvrir les secrets de l’école ainsi que d’une magie ancienne semble être palpitant sur le papier, mais on attend encore d’avoir les premiers retours manette en main pour savoir si le studio a réussi à transformer l’essai.

1 – The Legend of Zelda : Tears of Kingdom

Editeur / Développeur : Nintendo

: Nintendo Plateforme : Switch

: Switch Date de sortie : 12/05/2023

Pas de suspense ici, The Legend of Zelda : Tears of Kingdom remporte la première place haut la main grâce à l’impression indélébile laissée par son prédécesseur : Breath of the Wild. Cette suite est donc très attendue par les possesseurs de Nintendo Switch et est déjà sans mal l’un des prétendants au titre du jeu de l’année 2023 sauf en cas d’énorme raté, ce que l’on a bien du mal à concevoir.

Même si le jeu sort dans cinq mois, il reste entouré de mystères. Difficile de dire à quoi on peut s’attendre avec ce nouvel épisode, si ce n’est qu’il propulsera Link et le Royaume d’Hyrule dans les airs. De quoi changer la topographie des lieux pour éviter la redite, tout en apportant des nouvelles mécaniques, comme celle de pouvoir traverser le sol en agissant comme une sorte de goutte d’eau. Evidemment, le gameplay aérien sera l’une des composantes principales de cet opus, qu’il nous tarde de découvrir très prochainement, sans doute avec un Nintendo Direct qui pourrait lui être consacré.

Et vous, quels jeux attendez-vous en 2023 ? Avec toutes les sorties prévues pour cette année, savoir où donner de la tête ne sera pas chose aisée. Quelques reports s’inviteront inévitablement à la fête pour gâcher un peu l’ambiance, mais 2023 promet d’être une année folle dont on se souviendra longtemps, à condition que les jeux cités ici soient à la hauteur des attentes.