L’envoûtant Lorelei and the Laser Eyes débarquera sur les consoles PlayStation d’ici quelques jours

Elle a les yeux laser

Si vous étiez passés à côté de Lorelei and the Laser Eyes lors de sa sortie en mai dernier, vous pourrez vous offrir une session de rattrapage sur PS4 et PS6 dès le 3 décembre prochain, date à laquelle ce nouveau portage sera disponible. Et si vous découvrez l’existence du jeu aujourd’hui, Annapurna a publié une nouvelle vidéo qui vous met directement dans l’ambiance.

Lorelei and the Laser Eyes est un puzzle-game pas comme les autres dans lequel vous devrez résoudre un mystère de manière non-linéaire à travers des centaines d’énigmes, le tout narré de façon intrigante avec une direction artistique qui permet au titre de trouver une véritable identité visuelle. Une expérience marquante qui serapeut-être récompensée lors de plusieurs cérémonies, le jeu étant nommé aux Game Awards et aux Indie Game Awards.