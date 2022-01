LEGO suspend la sortie de leur produit Overwatch 2 Titan

Aujourd’hui, l’entreprise de jeu LEGO a annoncé suspendre la sortie du produit LEGO Overwatch 2 Titan prévu initialement pour le 1er février. Comme vous le savez, l’entreprise de jeu vidéo américaine Activison-Blizzard est dans la tourmente depuis quelques temps. Et pour cause, les révélations concernant certains agissements au sein de l’entreprise ne cessent de voir le jour (accusations de harcèlement entre autre) et tout le monde décide donc de revoir leur partenariat.

LEGO revoit ses relations avec Activision-Blizzard

L’entreprise suédoise a décidé de suivre cette vague de contestation concernant Activision-Blizzard, et a donc décidé, dans un communiqué, de remettre en cause tout partenariat avec l’entreprise de jeu vidéo jusqu’à nouvel ordre :

« Nous sommes actuellement en train de revoir notre partenariat avec Activision-Blizzard, étant donné notre considération pour les progrès réalisés pour répondre aux allégations persistantes concernant la culture du lieu de travail, en particulier le travail des femmes et la création d’un environnement divers et inclusif. Pendant que nous terminons cet examen, nous suspendons la sortie du LEGO Overwatch 2 qui devait sortir le 1er février. »

Activision-Blizzard ne cesse de se faire sanctionner depuis le procès déposé par l’état de Californie en juillet dernier, et cela influe sur tous les pans de l’entreprise. Ce n’est plus une surprise, mais Overwatch 2, qui devait relancer la série, a été maintes fois repoussé, et on se demande si le jeu sortira bel et bien un jour.