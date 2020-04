Legends of Runeterra : Vi se tient prête à cogner ses adversaires

Dans dix jours, Legends of Runeterra déploiera sa version 1.0 qui s’accompagnera d’une première extension de 120 nouvelles cartes. Parmi elles, on retrouvera Quinn, Sejuani, Maokai, Swain et aussi Vi appartenant à la contrée Piltover & Zaun.

Frapper est sa spécialité

Possédant les compétences « Challenger » et « Robuste », elle gagne automatiquement un point d’attaque supplémentaire dès que vous jouez une autre carte si le personnage se trouve sur le terrain ou dans votre main. Pour évoluer, Vi doit frapper et infliger au moins dix points de dégâts à votre adversaire. Quand elle atteint le rang supérieur et qu’elle frappe une unité lorsque c’est à vous d’attaquer, la championne retire cinq points de vie au Nexus ennemi.

Retrouvez ci-dessous les autres cartes, dévoilées par le compte Twitter du titre, qui accompagneront Vi dans l’arène :

Legends of Runeterra sera officiellement disponible le 30 avril prochain sur PC, Android et iOS.