Legends of Runeterra : Le Grand Général Swain de Noxus rejoint le combat

Après Quinn et Sejuani la semaine dernière puis Maokai il y a trois jours, Legends of Runeterra convie le Grand Général Swain de Noxus à intégrer sa première extension qui sortira à la fin du mois.

Un champion redoutable

Possédant la compétence « Redoutable », il peut utiliser sa « Frappe du Nexus » pour retirer trois points de vie supplémentaires au Nexus ennemi s’il parvient à l’attaquer une première fois. Pour passer au rang supérieur, vous devez faire en sorte d’infliger douze points de dégâts hors combat à votre adversaire au cours de la partie.

Lorsque le champion a évolué et que vous provoquez des dommages hors combat à la base ennemie, il étourdit la carte la plus forte de la ligne arrière et inflige trois points de dégâts aux unités adverses.

Retrouvez ci-dessous les autres cartes compatibles avec Swain qui ont été dévoilées par le compte Twitter officiel du jeu de Riot Games :

Legends of Runeterra sortira de sa bêta ouverte le 30 avril prochain sur PC, Android et iOS.