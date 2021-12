Légendes Pokémon Arceus présente ses clans Diamant et Perle

Légendes Pokémon Arceus sort dans un peu plus d’un mois maintenant, et c’est le moment d’en dire plus sur sa galerie de personnages, enfin surtout à ses différentes factions. Car le Groupe Galaxie ne sera pas le seul dans le jeu, avec certains dont les noms sembleront familiers pour les adeptes de la quatrième génération ou de ses remakes.

Légendes Pokémon Arceus nous refait choisir entre Diamant et Perle

On supposait que les Gardiennes et Gardiens déjà connus étaient des membres du Groupe Galaxie mais cela ne semble pas être le cas d’après cette nouvelle bande-annonce. En effet, ils appartiennent soit au Clan Diamant soit au Clan Perle. Ainsi Ryza, Graham et Marcia sont donc du côté Diamant et Elian, le gardien d’Hachécateur est lui le premier représentant de leurs rivaux.

Le chef du Clan Diamant se nomme Adamantin. Il est décrit comme quelqu’un qui agit souvent sans penser aux conséquences. Son Pokémon de prédilection est un Phyllali.

Face à lui, on retrouve la beaucoup plus réfléchie Nacchara qui est à la tête du Clan Perle, accompagnée de son Givrali.

On doit reconnaître que pour l’instant, on a du mal à voir quels sont leurs descendants contrairement aux membres de la Compagnie Ginkgo, une guilde de marchands qui devrait s’avérer bien utile. Leur chef est Gino, l’ancêtre du champion d’arène Tanguy, qui vous vendra des objets rares.

Et lors de vos expéditions, vous serez régulièrement surpris par Percupio, qui est quant-à-lui l’ancêtre de la très populaire Maîtresse de la Ligue Cynthia.

Un petit détail lors des dialogues qu’il est intéressant de souligner. Adamantin parle du Grand Sinnoh, ce qui sera probablement le nom d’Arceus dans le jeu, qui donnerait plus tard son nom à la région d’Hisui. Vu les deux clans, on imagine aussi que Dialga et Palkia feront partie de l’aventure.

Terminons cet article avec de nouveaux bonus pour celles et ceux qui ont une sauvegarde de Diamant Étincelant ou Perle Scintillante sur leur Switch. Dès que la Maison du Textile sera accessible en jeu, il sera ainsi possible d’aller y réclamer une tenue de la Team Galaxy (moderne) pour votre dresseur ou votre dresseuse.

En revanche, il faudra attendre d’avoir terminé le jeu pour débloquer la mission d’exploration qui permet d’obtenir Darkrai (mais toujours avec une sauvegarde des remakes sur votre console).

Légendes Pokémon Arceus sortira le 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.