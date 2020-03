Legend of Keepers débarquera en accès anticipé dès le 19 mars

Disponible dans un prologue gratuit depuis un petit moment maintenant, une version plus complète de Legend of Keepers débarquera dès le 19 mars sur Steam en accès anticipé. L’occasion pour tous les joueurs de passer de l’autre côté du miroir : en effet, vous allez devoir gérer un donjon et le défendre face aux nombreux aventuriers qui tenteront d’y pénétrer.

Qui veut jouer les méchants ?

Après plus de 2000 évaluations positives sur le prologue du jeu, Legend of Keepers compte bien vous emmener dans son univers bien à lui. Entre roguelike et jeu de gestion, vous incarnerez un méchant qui devra gérer son équipe de monstres afin de défendre ses différents donjons qui subissent des pillages incessants de la part de nombreux héros.

Il s’agit là d’un jeu plutôt original puisque vous serez de l’autre côté du donjon, et vous allez devoir placer de nombreux pièges afin de mettre un terme aux explorations des aventuriers. Avec un système de combat au tour par tour, vous allez également devoir éviter une éventuelle mutinerie de la part de vos troupes !

Pour nos amis streamers, les amis de chez Goblinz Studio ont également créé des interactions spéciales Twitch, qui pourront intégrer les viewers dans l’expérience. Ils pourront notamment modifier la difficulté du donjon ou bien lancer des sorts qui pourront aider (ou pas) le streamer !

Pour rappel, Legend of Keepers sortira le 19 mars sur PC.