L’éditeur tinyBuild fait l’acquisition de trois nouveaux studios

Le fameux éditeur et développeur de jeux indépendants tinyBuild vient d’annoncer avoir fait l’acquisition de trois nouveaux studios de développement. Cela fait désormais plus de sept studios à la solde de tinyBuild désormais.

De belles acquisitions indépendantes

En effet, disposant jusqu’à présent de Dynamic Pixel (Hello Neighbor), HakJak (Guts & Glory et Pigeon Simulator), Hologryph (Secret Neighbor et Party Hard 2) et tinyBuild Riga (Hello Engineer), tinyBuild a la joie d’annoncer sur son site officiel la présence de trois nouveaux studios sous son aile. Ces derniers ne sont autres que We’re Five Games, Hungry Couch et Moon Moose.

Si ces derniers vous sont inconnus pour le moment c’est normal, étant donné qu’ils n’ont développé que très peu de jeux à leur actif. A la limite, le seul studio plus ou moins connu sera We’re Five Games, ayant sorti en avril dernier Totally Reliable Delivery Service, soit un jeu de livraison bac à sable qui a atteint à la bagatelle de 14 millions de téléchargements. D’ailleurs, le studio travaille actuellement sur un nouveau jeu dans l’univers de Totally Reliable actuellement.

Concernant ensuite les deux autres développeurs, Hungry Couch et Moon Moose donc, le premier travaille sur Black Skylands, un jeu d’action/survie en 2D. Quant au second studio, celui-ci bosse sur Cartel Tycoon, un titre orienté gestion et construction d’un vaste empire de trafic de drogues avec une ambiance années 80.

Chose intéressante à noter également, le PDG de tinyBuild Alex Nichiporchik a même affirmé que ces trois studios bénéficieront des ressources et financement de l’éditeur tout en conversant un contrôle créatif total sur leurs productions. Voilà donc une bonne nouvelle pour ces nouveaux studios fraichement acquis. Sachez enfin que n’avons pas plus de détails sur le montant de l’acquisition de ces trois studios en question.