L’E3 reviendra à Los Angeles en juin 2023

L’E3 compte bien profiter du fait que personne ne soit sorti du Summer Game Fest vraiment satisfait pour récupérer son titre d’évènement annuel le plus important du jeu vidéo ainsi l’entité organisatrice ESA et son président Stanley Pierre-Louis continuent de communiquer autour du salon de l’année prochaine.

L’E3 de retour sous sa forme habituelle ?

L’E3 va donc retrouver le Convention Center de Los Angeles après trois ans d’absence. Et on nous indique que le salon aura lieu la deuxième semaine de juin sans vouloir nous préciser les dates exactes. Mais comme la formule habituelle depuis 2009 est que le salon ouvre le mardi pour se terminer le jeudi, on suppose que l’on peut mettre une pièce sur les dates du 6 au 8 juin 2023.

On aura droit à un salon sur place comme d’habitude mais aussi des conférences retransmises sur Internet et « des composantes en personne pour les consommateurs » ce qui confirme que le salon sera bien ouvert au grand public en 2023 comme depuis 2017. On nous promet de nous en dire plus sur les participants dans les prochains mois ce qui semble être la partie la plus complexe vu le nombre d’éditeurs qui se distancent de l’E3.

Quoi qu’il en soit, l’ouverture des demandes d’accréditation pour la presse se fera fin 2022 ce qui est beaucoup plus tôt que d’habitude surtout vu l’annonce de dates précises.

L’ESA met son égo de côté ?

Mais la formule peut aussi totalement changer vu que l’ESA annonce s’associer à ReedPop, une société qui gère l’organisation d’évènements comme les PAX, la Star Wars Celebration, le Minecraft Festival et quelques Comic Con comme celle de New York (mais pas la plus importante, celle de San Diego).

ReedPop est aussi une sorte de Webedia puisque c’est la maison mère de plusieurs créateurs de contenu ou sites spécialisés comme Digital Foundry, Rock Paper Shotgun, VG247, ou Eurogamer. Cela veut dire qu’ils connaissent mieux le côté influenceurs et presse JV et qu’il y a donc des chances que leurs conditions de travail sur le salon des pros s’améliorent également.

Bref sur le papier que des bonnes nouvelles puisque l’E3 avait beaucoup de mal avec sa transition d’un salon uniquement réservé aux professionnels à un évènement ouvert au grand public, une expérience qui ne manque clairement pas à ReedPop.

Que peut-on attendre de l’E3 2023 ?

Forcément, avec une volonté de s’ouvrir vraiment au public l’année prochaine, on imagine du changement dans la durée de l’E3 pour passer à 4 jours par exemple et même d’empiéter sur le week-end pour s’assurer au maximum que tout le monde puisse venir ce qui pourrait donc aussi décaler les conférences habituelles.

Le communiqué de presse de l’ESA a immédiatement fait réagir Geoff Keighley qui a tenu à rappeler que le prochain Summer Game Fest se tiendrait lui-aussi en juin 2023 avec des conférences en ligne mais également une partie publique sur place à Los Angeles, soulignant au passage que les entrées étaient gratuites de son côté et que c’était son évènement qui rassemblait l’industrie.

Il n’a pas dû apprécier la petite pique de l’ESA déclarant que « ces dernières années ont prouvé qu’aucun autre évènement ne pouvait rassembler l’industrie comme l’E3 ». Il faut maintenant voir si les éditeurs vont tenter d’être présents chez les deux, choisir leur camp ou tout simplement faire les choses de leur côté.

La gueguerre E3-Geoff va probablement continuer au moins jusqu’en juillet 2023 (car oui, il y aura aussi la phase des communiqués de presse bilans où chacun dira qu’il a été le plus grand évènement de l’année). On espère quand même que le conflit n’ira pas jusqu’à se mettre aux mêmes dates pour obliger les journalistes sur place à faire des allers-retours entre les deux salons à chaque rendez-vous presse.