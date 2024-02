Le studio Toys for Bob (Crash, Spyro) quitte Activision et Microsoft pour devenir indépendant

Un meilleur avenir que prévu ?

Toys for Bob se sépare aujourd’hui officiellement du groupe Activision-Blizzard-King, et par extension de Microsoft. On l’apprend via un communiqué officiel de la part du studio qui semble ravi de la nouvelle et qui dit vouloir retrouver ses racines de petite équipe indépendante :

« Nous sommes ravis d’annoncer que Toys for Bob devient un studio de développement de jeux indépendant ! Au fil des années, nous avons inspiré l’amour, la joie et le rire à l’enfant qui sommeille en tous les joueurs. Nous avons été pionniers dans les nouvelles technologies avec Skylanders. Nous avons élevé le niveau pour les meilleurs remasters de leur catégorie avec Spyro Reignited Trilogy. Nous avons porté Crash Bandicoot vers de nouveaux sommets innovants et acclamés par la critique. Avec le même enthousiasme et la même passion, nous pensons que le moment est venu de faire passer le studio et nos futurs jeux au niveau supérieur. Cette opportunité nous permet de revenir à nos racines en étant un petit studio. »

Malgré cette séparation, le studio indique être tout de même en discussion avec Microsoft pour continuer cette collaboration, tout en déclarant que l’équipe en place travaille bien sur un jeu mais que celui-ci n’en n’est qu’à ses balbutiements. Autant dire que voir Toys for Bob à la tête d’un nouveau Spyro semble compliqué aujourd’hui, bien que pas totalement impossible.

On suivra donc de près comment se débrouille le studio maintenant qu’il a regagné son indépendance, et si cela va lui permettre de mener à bien les projets voulus par l’équipe.