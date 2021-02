Le studio Sloclap (Absolver) annonce Sifu sur PS4, PS5 et PC via l’Epic Games Store

Le State of Play de Sony nous a dévoilé le tout nouveau projet de Sloclap, le studio derrière le jeu de combat atypique, Absolver. Il se nomme Sifu et reste plus où moins dans le thème des arts martiaux.

Un jeu, Sifu

Sifu est un jeu d’action à la troisième personne où l’on contrôle un jeune élève de l’art du Kung-fu. Il va apparemment entamer un périple pour se venger d’on ne sait quoi (un maître assassiné ?), ce qui nous donne une bonne excuse pour se battre avec tout un tas de vilains. En tout cas, le système de combat a l’air tout aussi profond que celui d’Absolver. On peut observer le héros utiliser différents armes comme un bâton, mais le plus étonnant est que l’on pourra apparemment vieillir et s’entrainer pour devenir toujours plus fort.

Cette quête vengeresse risque donc d’être assez longue et éprouvant. Sifu est prévu sur PS4, PS5 et PC via l’Epic Games Store pour 2021 sans plus de précision.