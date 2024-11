Le store Xbox prévu sur Android est prêt à être lancé, mais Microsoft est toujours bloqué par Google

Cela fait plusieurs mois que l’idée d’un Xbox Store sur Android – où l’on pourrait directement acheter les jeux Xbox sur l’application Xbox – est dans la bouche de tous les dirigeants de Microsoft. Et Sarah Bond vient aujourd’hui nous donner des nouvelles de l’avancée de ce projet. On comprend alors que cette fonctionnalité est déjà prête à être lancée, mais qu’elle ne peut pas encore être proposée sur le marché à cause de raisons administratives. Autrement dit, selon The Verge, Sarah Bond fait ici référence à Google qui a récemment fait appel à la décision de justice rendue l’été dernier :

3/4: Due to a temporary administrative stay recently granted by the courts, we are currently unable to launch these features as planned. Our team has the functionality built and ready to go live as soon as the court makes a final decision.

— BondSarahBond (@bondsarahbond.bsky.social) 2024-11-27T21:15:23.695Z