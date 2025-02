Le scénariste de Fallout New Vegas revient chez Obsidian, mais pas pour ce que certains espèrent

Désormais bien occupé avec la sortie d’Avowed et la production de The Outer Worlds 2, Obsidian a peu de temps pour plancher sur d’autres projets pourtant tant espérés par certains fans. Et par là, on entend bien sûr Fallout New Vegas 2. Même si quelques bruits de couloir faisaient état de discussions autour d’une telle suite, rien n’a été confirmé à ce propos. Mais la machine à rumeurs a été relancée ce week-end lorsque l’on a appris que le scénariste du premier épisode revenait à la maison.