Le PDG de Microsoft veut redéfinir ce que peut être un fan de Xbox

Avec sa nouvelle campagne promotionnelle « This is Xbox », Microsoft poursuit une stratégie mise en place depuis plusieurs mois maintenant. Tout appareil capable de faire tourner des jeux estampillés Xbox, et surtout le Xbox Game Pass, est désormais une Xbox pour le constructeur. Plus question de se limiter à la Xbox Series, ni de poursuivre dans une optique du tout exclusif. L’heure est à l’ouverture, et Satya Nadella est le fervent défenseur de cette nouvelle vision, comme il l’a réaffirmé à l’occasion de l’entretien annuel entre le groupe et ses actionnaires (relayé par Game File).