Le Paris Fan Festival revient les 15 et 16 avril avec une édition plus ambitieuse

Après une première édition qui s’est tenue en mai dernier, le Paris Fan Festival réitère l’expérience et reviendra les 15 et 16 avril 2023. Le salon veut s’adresser aux créateurs et aux fans de la Pop Culture, en réunissant des univers issus du cinéma, du petit écran, du jeu vidéo et du comics. Voici les premières informations et les premiers invités confirmés.

Un « rendez-vous grand format »

Après une édition couronnée de succès, le Paris Fan Festival voit les choses en grand : plusieurs dizaines d’animations, quatre scènes de spectacles et un village extérieur sont prévus. Pour concrétiser ces ambitions, le salon va s’élargir et déménager au Parc des Expositions de la Porte de Versailles pour une surface deux fois plus importante. L’opportunité de mettre en place un dispositif technique plus grand et d’inviter de nombreux guests.

Parmi les premiers invités prestigieux confirmés, on y retrouvera Garth Ennis, scénariste mondialement connu, derrière The Boys et Preacher, ou encore Timothy Zahn, l’un des plus célèbres romanciers sur la saga Star Wars. L’acteur James Marsters et l’actrice Charisma Carpenter que l’on connait pour Buffy contre les Vampires, seront aussi sur place, notamment pour des dédiasses. Alvaro Martinez Bueno, Rachael Stott, Maul Cosplay, Xermanico, Ram V et Mike Perkins sont également présents sur la liste des invités.

Les créateurs seront aussi mis à l’honneur, notamment à travers l’allée des artistes « l’artist alley » et l’on nous promet un riche programme de conférences. Jonathan Dumont, le président du festival, a déclaré : « Le succès de la première édition nous a conforté dans notre volonté de proposer un événement orienté vers l’expérience et le divertissement, qui saura surprendre le public en lui donnant accès à un contenu qu’il n’aura vu nulle part ailleurs ».

Rendez-vous les 15 et 16 avril pour le Paris Fan Festival 2023 à Paris Expo Porte de Versailles. Le salon est accessible aussi bien en métro (Ligne 12) ou en tramway (lignes T2 et T3A). La billetterie a également ouvert ses portes sur le site officiel.