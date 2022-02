Le Paris Fan Festival célèbrera la Pop Culture les 7 et 8 mai

Après une longue période sans convention, les événements physiques ont peu à peu repris. 2022 semble être une meilleure année pour le secteur, qui accueillera la 1ère édition du Paris Fan Festival, une nouvelle convention parisienne qui se déroulera tout au long du week-end du 7 au 8 mai. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce salon qui célèbre la pop culture.

Un festival avec un riche programme

Organisé par des professionnels et professionnelles du milieu qui ont notamment œuvré sur le Festival du Jeu Vidéo, événement national précurseur de la Paris Games Week, le Paris Fan Festival a pour objectif d’immerger les visiteurs dans l’univers de la pop culture et ainsi célébrer le cinéma, le jeu vidéo, les séries, la bande-dessinée ou encore le manga et bien d’autres choses.

Bien que nous n’avons pas encore tous les détails du programme, une partie a déjà été dévoilée. On nous promet ainsi des animations autour de nos univers et héros fétiches, diverses expositions d’œuvres, mettant notamment en avant la création française, des stands de dédiasses avec moult invités, deux scènes dédiées à diverses émissions et bien sûr, plusieurs coins pour se restaurer en cas de petite (ou grande) faim.

Conçu par des professionnels du secteur

Derrière cette volonté de célébrer la pop culture, on y retrouve plusieurs connaisseurs du milieu. Nous avons évoqué le Festival du Jeu vidéo plus haut, les organisateurs ont également œuvré sur d’autres rendez-vous importants, comme le Monde du Jeu. Né d’une initiative du groupe New Vega, son président, Jonathan Dumont, s’est confié à son sujet :

« Nous sommes entrés dans une ère où les frontières entre les industries du divertissement disparaissent. Les fans suivent leurs univers et leurs héros sur tous les supports et nous sommes fiers de proposer un événement qui les met au centre de l’expérience. Avec le soutien de nos partenaires, nous mettons tous nos savoir-faire au service d’une proposition nouvelle d’événement. »

Quand aura lieu le Paris Fan Festival ?

Prenez votre agenda, le Paris Fan Festival profitera des supposés beaux jours printaniers : l’événement aura lieu les 7 et 8 mai 2022 au Paris Event Center. L’emplacement est accessible aussi bien en voiture (avec parking) qu’en transports en commun puisque situé à la Porte de la Villette (Métro 7 ou Station Magenta en Bus).

Si l’événement vous tente, sachez que la billetterie vient d’ouvrir sur le site officiel :

15€ le billet pour la journée

45€ le billet Famille, donnant accès à 2 adultes et 2 enfants (1 jour)

50€ pour le billet Premium, qui donne accès à l’événement tout le week-end, avec entrée anticipée à 9h30

Rendez-vous les 7 & 8 mai pour le Paris Fan Festival. Qui sait, peut-être allez-vous croiser certains membres de l’équipe ActuGaming sur place ?