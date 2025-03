Le manga Baki va être adapté dans un jeu façon Punch-Out avec Baki Hanma: Blood Arena

La bagarre à l’ancienne

Baki Hanma: Blood Arena prend donc la forme d’un jeu d’action/combat en 2D, reprenant l’esthétique de l’anime plein de gros muscles et les codes de Punch-Out!!. On fait ici directement face à nos opposant en prenant le contrôle de Baki, qui doit esquiver les coups et placer les uppercuts au bon moment. Un gameplay qui demandera donc un certain sens du timing, plutôt que de bourriner à l’excès.

Le jeu proposera 12 adversaires avec des styles de combats variés qu’il faudra apprendre pour mieux anticiper leurs actions et ensuite placer des attaques spéciales bien mises en scène. On retrouvera également 5 décors différents et une bande-son qui tentera d’émuler l’ambiance de l’anime.

Baki Hanma: Blood Arena devrait sortir dans le courant du mois de septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.