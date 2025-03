Le jeu tactique Star Wars de Respawn et EA sera dévoilé à la Star Wars Celebration en avril

EA a beau ne plus être le seul à produire des jeux Star Wars, il a encore plusieurs projets en préparation dans cette galaxie très lointaine. Et c’est surtout Respawn qui semble être en charge de la licence, avec un Star Wars Jedi 3 qui devrait arriver d’ici quelques années et un jeu tactique produit à l’aide du studio Bit Reactor, composé d’anciens de Firaxis. Un jeu dont on ne sait rien si ce n’est qu’il a échappé à une purge chez EA l’année dernière. L’éditeur et Lucasfilm s’apprêtent cependant à lever le voile sur cette adaptation au plus grand des rendez-vous de la communauté Star Wars.