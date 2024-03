Le jeu de stratégie Star Wars ne serait pas annulé malgré les renvois chez Electronic Arts

Il était légitime de pouvoir penser que ce jeu de stratégie pouvait lui aussi passer à la trappe si un projet aussi ambitieux que le FPS du studio avait été mis de côté. Heureusement, ça ne semble pas être le cas, du moins selon le studio Bit Reactor (composé d’anciens de Firaxis) qui travaille également sur le jeu et qui déclare que ce dernier n’est pas affecté par les licenciements annoncés la semaine dernière :

Enfin un peu de bonnes nouvelles dans cette situation désastreuse pour l’éditeur. On ne sait pas encore quand ce jeu sera présenté au public et s’il ira véritablement au bout de son développement, mais pour le moment, le développement continue bel et bien.

Last week was difficult for the industry, and more so because of our strong relationships within the other teams at Respawn.

But for those asking, we are still hard at work, and our game was unaffected by last week's news.

— BIT REACTOR (@bitreactor) March 2, 2024