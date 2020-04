Le jeu mobile Game of Thrones Au-delà du Mur est disponible

Particulièrement discret depuis son annonce, le jeu mobile Game of Thrones Au-delà du Mur (Beyond the Wall en version originale) est maintenant disponible sur l’ensemble des terminaux mobiles. Après sa sortie sur iOS la semaine passée, voici qu’il se lance sur Android, permettant à l’ensemble des joueurs d’approcher cette nouvelle aventure.

Un RPG qui sert de préquel

Avec plus d’un million de précommandes, Game of Thrones Au-delà du Mur est maintenant accessible sur l’App Store et Google Play. Le jeu mobile permet d’étendre un peu plus l’univers imaginé par Georges R.R. Matin avec une histoire qui se situe 10 ans avant les événements de la série diffusée par HBO.

Développé par le studio Behabiour Interactive, derrière Dead by Daylight, il s’agit d’un RPG tactique qui nous parle surtout du fameux Mur. En tant que membre de la Garde de nuit, vous devrez protéger l’une des forteresses en prenant le commandement dans une intrigue qui évoque la corneille aux trois yeux. On peut d’ailleurs rencontrer des personnages connus comme Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tormund, Jaime Lannister ou encore Melisandre.

L’application est disponible au téléchargement dès maintenant. Pas besoin de l’acheter, Game of Thrones Au-delà du Mur est un free-to-play. Il faudra cependant noter la présence d’une boutique en jeu où l’on pourra faire des achats in-app.