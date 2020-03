Game of Thrones Beyond the Wall se trouve une date de sortie

Initialement prévu pour fin 2019, le RPG mobile Game of Thrones Beyond the Wall sortira finalement le 26 mars sur iOS exclusivement. Concernant la version Android, il faudra attendre encore un peu …

Prenez gare aux marcheurs blancs

Nous vous en parlions il y a plusieurs mois lors de son annonce, le jeu mobile Game of Thrones Beyond the Wall était proposé en précommande l’été dernier. Le million de précommandes à été largement dépassé et les joueurs recevront donc 10 «shards» Daenerys dès la sortie du jeu.

Pour encourager la poursuite des différentes précommandes, de nouveaux objectifs ont été fixés : 1,5 millions, 2 millions et 3 millions. Si ces objectifs sont atteints, vous pourrez débloquer de nouvelles récompenses qui mettent notamment Jon Snow à l’honneur.

Chaque précommande sera également récompensée de 10 000 pièces, 10 «shards» Jon Snow et le Roi du Val.

Game of Thrones Beyond the Wall sortira en exclusivité sur iOS le 26 mars mais ne vous en faites pas, cette exclusivité ne durera que quelques jours : la version Android débarquera le 3 avril.