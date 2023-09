Le jeu d’action coopératif Gangs of Sherwood est repoussé mais aura droit à une démo

Un essai jouable dans quelques jours

Initialement prévu pour le 19 octobre, Gangs of Sherwood prend un peu de retard et ne sortira que le 2 novembre. Nacon et le studio Appeal viennent d’annoncer avoir besoin d’un peu de temps supplémentaire avant de sortir leur titre. Certes, on reste sur une période chargée, mais on évite ainsi Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder et bien d’autres du mois d’octobre. Il ne faudra cependant pas attendre autant de temps pour l’essayer puisqu’une démo Steam sera disponible du 5 au 16 octobre dans le cadre du prochain festival. L’occasion idéale pour tester ce jeu d’action coopératif qui se situe dans un univers alternatif de Robin des Bois.

Dans le même temps, Nacon a diffusé une nouvelle bande-annonce. Ce story trailer revient sur l’histoire qui nous attend et qui nous sera narrée par Alan-A-Dale, présenté comme ménestrel officiel de la bande de hors-la-loi menée par Robin des Bois et qui nous conte le scénario de façon originale :

C’est lors des lointaines Croisades que notre récit commence

Le bon roi Richard d’Angleterre y trouva, par chance,

Le Cœur de Lion, une pierre merveilleuse,

Qui renferme des secrets fabuleux, et des vertus prodigieuses.

Grâce à elle, les progrès de la science furent miraculeux,

Dépassant les rêves des savants les plus ambitieux !

Mais hélas, la convoitise des plus vils ce trésor suscita,

Et c’est par la force et la ruse que le Shérif de Nottingham s’en empara.

Il usa du pouvoir de la pierre pour opprimer le peuple anglais,

Rançonné, torturé, privé de ses droits et de sa paix.

Mais ne perdez pas espoir, car une troupe de rebelles

Eprise d’honneur et de justice, a répondu à l’appel.

Parmi eux, la belle Dame Marianne, Robin de Locksley le fameux archer,

Le fervent Frère Tuck, sans oublier Petit Jean le guerrier.

Ils vivent dans la forêt de Sherwood, d’où ils défient la tyrannie,

Ils prennent aux riches pour donner aux pauvres, car c’est leur philosophie.

La guerre est déclarée ! Acceptez leur demande,

Rejoignez leurs rangs et entrez dans la légende !

Gangs of Sherwood est désormais prévu pour le 2 novembre 2023, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier récapitulatif après y avoir joué.