Le Grinch sera de retour dans un nouveau jeu de plateformes pour la fin d’année

Le conte pour enfants prend à nouveau vie

L’été tape fort en ce moment mais le Grinch nous demande déjà de nous préparer à gâcher le prochain Noël. On incarnera ici la créature verte qui sera accompagnée de son chien Max pour mettre fin aux festivités de Noël au sein de Chouville, via un jeu mélangeant plateformes et énigmes, a priori peu compliquées étant donné que la cible du jeu devrait être le jeune public. On disposera de nombreux gadgets pour avancer, comme un lasso en sucre d’orge ou encore des boules de neige paralysantes.

Le Grinch : Les Aventures de Noël est prévu non pas pour le mois de décembre mais avant cela, puisqu’il arrivera le 13 octobre prochain (oui, encore un jeu au mois d’octobre, décidément). Le titre est prévu sur toutes les plateformes à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.