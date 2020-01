Le film d’animation Dragon Quest Your Story arrive sur Netflix

Les amateurs de films d’animation doivent être aux anges. Après Ni No Kuni qui a confirmé son arrivée le 16 janvier sur Netflix, c’est désormais au tour de Dragon Quest: Your Story d’annoncer sa venue sur la plateforme de streaming. Pas encore de date pour sa diffusion mais cela arrivera en occident, comme le mentionne la fiche déjà en ligne.

Une arrivée prochaine sur Netflix

Pour celles et ceux qui n’ont pas trop suivi, Dragon Quest: Your Story est une adaptation du célèbre RPG Dragon Quest V: La Fiancée Céleste sorti au début des années 90. Le film d’animation, réalisé par Takashi Yamazaki, est sorti au Japon lors de la dernière période estivale et a reçu un accueil relativement mitigé, notamment à cause du choix des doubleurs.

La fiche Netflix nous lâche une description en français : « En digne fils de son père, Luca décide d’aller sauver sa mère des griffes d’Erebos (Ladja) le Fou, mais il lui faut d’abord trouver l’élu capable de brandir zénithienne ». Pas encore de date, mais son apparition indique probablement une arrivée pas trop éloignée.

On vous remet la bande-annonce qui avait été diffusée l’été dernier, en japonais :