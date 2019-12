Le film Ni no Kuni arrivera finalement sur Netflix le 16 janvier

Sorti au cours de l’été au Japon, le film Ni no Kuni n’avait pas reçu un accueil très chaleureux, rendant alors sa sortie en Occident encore plus compliquée. Mais heureusement pour les fans de la licence, Netflix s’en est mêlé afin de distribuer le film beaucoup plus rapidement que prévu.

Rendez-vous le mois prochain

On apprend que Netflix va ajouter le film Ni no Kuni à son catalogue dès le 16 janvier prochain, soit seulement quelques mois après sa sortie au Japon.

Pour rappel, ce film n’est pas une adaptation de l’un des deux épisodes mais une histoire originale. On y suit les aventures de trois jeunes lycéens, dont deux d’entre eux se retrouveront être transporté dans un autre monde, où ils feront face à une puissance surnaturelle.