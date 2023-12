Nouveau Donjon Mystère pour 2024

Derrière ce nom à rallonge se cache tout simplement Shiren the Wanderer 6, qui a décidé de perdre sa numérotation en occident. Une décision prise pour probablement s’émanciper des précédents opus et faire comprendre qu’il peut être joué sans faire les précédents, mais qui n’aide pas les nouveaux venus à s’affranchir de cette licence inconnue chez nous et néanmoins, si iconique pour sa catégorie.

Pourtant, c’est une déclination de la grande licence Donjon Mystère, que vous connaissez sans doute avec sa déclinaison Pokémon. Avec ses mécaniques de roguelike et ses dédales de niveaux en donjons, Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island revient aujourd’hui sur sa mécanique de Monster Dojo. Cette bande-annonce nous parle ainsi de cette installation spéciale où l’on pourra simuler des rencontres dans les donjons et s’entraîner avant de se lancer dans le grand bain.

Ce qui n’est sans doute pas de trop puisque la série n’est pas ce qu’on appelle un Dungeon RPG pour les débutants. La série nous a souvent habitué à une expérience assez brute, parfois difficile, où il faut un minimum d’investissement pour s’en sortir. Un concept bien huilé mais qu’il ne faut pas mettre dans tous les mains, surtout si vous n’êtes pas familier avec la langue de Shakespeare. Oui, pas de traduction française ici.

On notera tout de même un vrai effort pour séduire le public local puisqu’une version physique sera bien commercialisée le 27 février 2024, date à laquelle Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island sera disponible en Europe sur Nintendo Switch.