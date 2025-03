L’anime Devil May Cry de Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce avec un personnage iconique

Un trailer qui sent bon l’AMV des années 2000

On l’a compris à son générique, cet anime Devil May Cry veut totalement nous renvoyer au milieu des années 2000, soit l’époque où l’on découvrait avec plaisir Devil May Cry sur PS2. Le choix de la bande-son illustre donc cela avec un parti pris assez prononcé, et c’est pourquoi c’est l’emblématique morceau « Last Resort » de Papa Roach (que Dante doit probablement avoir dans sa playlist) qui a été choisi pour accompagner cette bande-annonce, pleine de caméos.

On y voit notamment Lady faisant face à un Dante jeune et arrogant, signe supplémentaire que le ton de la série s’approchera davantage de Devil May Cry 3 que les autres opus de la saga. Mais la fin de la bande-annonce nous permet surtout de confirmer la présence d’un autre personnage très important de l’univers, que l’on vous laisse découvrir.

Cette série Devil May Cry sera diffusée sur Netflix dès le 3 avril prochain. On termine avec une nouvelle affiche, visible ci-dessous.