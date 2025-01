La série Devil May Cry de Netflix ressuscite les années 2000 avec son générique et obtient une date de diffusion

Keep rollin’

Hier, Netflix a fait le point sur toutes ses séries à venir et en a profité pour nous donner des nouvelles de Devil May Cry. L’anime sera finalement diffusé le 3 avril prochain sur le service de vidéo à la demande, et au lieu de nous offrir une nouvelle bande-annonce, Netflix a décidé de lever le voile sur le générique d’introduction de la série. Et il n’y a pas à dire, tout cela nous renvoie 25 ans en arrière grâce au morceau « Rollin’ » de Limp Bizkit, qui a été choisi pour représenter cette adaptation.

Un choix loin d’être anodin, en plus du fait qu’il colle assez bien à l’univers de Devil May Cry. Adi Shankar a déclaré que la série se déroulait aux alentours de la fin des années 90 et du début des années 2000, ce que représente bien la chanson. Il indique également que chaque saison de la série aura droit à sa propre ambiance, un peu de la même manière que les jeux :

« Dans mon univers DMC, chaque saison aura une ambiance différente, à l’image de chaque jeu. Cela signifie une chanson thème différente à chaque saison et un design de titre complètement différent à chaque saison. Aussi… Mon univers DMC se déroule à la fin des années 90/début des années 2000, à l’époque de la PS2. Il ne se déroule pas à l’époque moderne. Il se déroule dans ma mémoire du monde, avant et après le 11 septembre. Mes choix musicaux reflètent cela. Ma série propose un mélange de tubes de cette époque et des plus grands succès musicaux de la licence DMC (réimaginés par Power Glove). »

Avant de parler d’autres saisons, voyons déjà si la première s’avère convaincante et si le public se montre au rendez-vous dès le mois d’avril prochain.