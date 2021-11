Lakeburg Legacies : Ishtar Games revient sur les caractéristiques du jeu à travers un journal de développeur exclusif

Si le studio Ishtar Games a récemment rejoint la grande famille Nacon, leur prochain jeu, Lakeburg Legacies, sera bien le fruit de l’autoédition. Tandis que The Last Spell rencontre le succès avec son accès anticipé, l’équipe de développement nous présente aujourd’hui un peu plus en détails son prochain jeu de simulation et de gestion médiéval, à travers un petit tour exclusif dans les coulisses, à l’occasion de l’AG French Direct, avec un journal de développeur réalisé par nos équipes.

Les coulisses de Lakeburg Legacies

Manon Bertin (directrice artistique), Matthieu Richez (CEO et directeur créatif) ainsi que Simon Hembert (lead programmer) reviennent ensemble sur la création du jeu et sur le principe même de Lakeburg Legacies, qui va privilégier les petites histoires entre les habitants d’un village, avec des histoires d’amour, des carrières fulgurantes et bien entendu, des dramas.

Avec cette proposition, le titre disposera ainsi d’une grande rejouabilité afin de tester les nombreux scénarios possibles entre tous les habitants. Il faudra donc bien s’occuper de chacun des besoins des différents villageois pour assurer leur bonheur et que tout se passe dans le plus grand des calmes, sauf si vous aimez les disputes, cela va de soi.

Lakeburg Legacies sera disponible dès 2022 sur PC via Steam. Vous pouvez dès à présent l’ajouter à votre liste de souhaits Steam pour soutenir le projet.