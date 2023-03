Accueil > Actualités > L’action-RPG The Mageseeker: A League of Legends Story dévoile ses premières images et sa date

Riot Games a un planning très chargé pour l’année 2023 puisque ce sont pas moins de trois jeux dérivés de la licence League of Legends qui doivent nous parvenir. Si on attend Convergence pour cet été et Song of Nunu pour cet automne, le premier spin-off prévu pour cette année sera The Mageseeker: A League of Legends Story, un projet qui vient tout juste d’être dévoilé et qui a été pris en charge par Digital Sun, le studio derrière Moonlighter. Après avoir été teasé, le titre montre ses premières vraies images de gameplay ainsi qu’une date de sortie toute proche.

Le premier spin-off LoL de l’année

Le jeu nous montre enfin ses premières images avec un trailer de gameplay qui détaille aussi l’intrigue de ce spin-off. On se trouve en face d’un action-RPG en vue du dessus, avec un Sylas très énervé qui va mener une révolution au sein de Demacia à coups de grands uppercuts et de pouvoirs magiques.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de voir comment tout cela se joue manette en mains puisque The Mageseeker: A League of Legends Story sera disponible dès le 18 avril prochain.

Une impressionnante édition collector sera disponible pour le prix de 169 dollars (reste à voir si elle arrivera chez nous) et contiendra les éléments suivants :

Un artbook

La bande-son sur vinyle

Des pin’s

Un comics relié avec une couverture rigide

Une statue de Sylas

The Mageseeker: A League of Legends Story sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.