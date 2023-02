Accueil > Actualités > The Mageseeker: A League of Legends Story sera un action-RPG en pixel-art dans l’univers du MOBA

Riot Games est enfin sur le point de vraiment développer son univers League of Legends. Cela fait des années que le studio/éditeur s’est mis en tête d’agrandir le lore de son MOBA avec d’autres jeux, à l’échelle plus réduite mais qui pourraient explorer plusieurs genres. On devrait enfin en voir la couleur en 2023, mais on commence d’abord par l’annonce d’un nouveau spin-off, baptisé The Mageseeker: A League of Legends Story

Le premier spin-off de l’année

On ne s’étonnera pas trop de voir ce jeu être annoncé étant donné que son existence était déjà plus ou moins connues depuis quelques temps grâce à un listing en provenance de l’organisme de classification de la Corée du Sud.

Le titre nous entraînera bien du côté du royaume de Demacia, où l’on incarnera le mage Sylas, en quête de vengeance suite au contrôle de la magie que cette région met en place. The Mageseeker: A League of Legends Story se présente comme un action-RPG en 2D avec une direction artistique en pixel-art, et il est développé par le studio Digital Sun, à qui l’on doit le très bon Moonlighter. On peut rapidement voir à quoi ressemblera le jeu en jetant un œil à la fin de la vidéo ci-dessus.

Contrairement à d’autres spin-off de la saga, il ne faudra pas attendre longtemps avant de découvrir ce titre puisqu’il sera disponible dans le courant du printemps. The Mageseeker: A League of Legends Story sortira sur PC et sur consoles, mais les plateformes précises n’ont pas été indiquées.