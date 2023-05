Test The Mageseeker: A League of Legends Story – Encore un bon jeu signé Riot Forge ?

Après un essai du côté du genre RPG au tour part avec l’excellent Ruined King, Riot Forge tente une nouvelle approche pour étendre l’univers de son titre à succès, League of Legends. En effet, Riot Forge, avec l’aide de Digital Sun au développement, ont sorti récemment un petit jeu du nom de The Mageseeker. Ce dernier explore une autre partie du lore de LoL avec la contrée de Demacia et son champion Sylas, dans un action-RPG en 2D et pixel art vraiment jouissif mais avec un léger sentiment de redondance.

Conditions de Test : Nous avons fini et joué au jeu pendant environ 9h sur PlayStation 5 à partir d’une version envoyée par l’éditeur.

Une révolution magique

Contrairement à Ruined King qui se passait à Bilgewater et sur les îles obscures, The Mageseeker nous plonge dans l’univers iconique de League of Legends, du côté de Demacia qui assiste à la rébellion du peuple contre un gouvernement tyrannique.

De fait, on y incarne le champion Sylas, un mage qui a la capacité de voler les sorts d’autres utilisateurs de magie. Ce dernier fut emprisonné à cause de ses pouvoirs dévastateurs, mais notre mage a réussi à trouver un moyen de quitter les barreaux de sa prison, et part en quête pour renverser tout le gouvernement de Demacia à l’aide des rebelles qu’il rallie à sa cause, tout en étant animé par la vengeance.

La contrée de Demacia est un excellent moyen pour les joueurs et les joueuses de découvrir ou de retrouver certains champions iconiques provenant de League of Legends, comme un certain Garen accompagné de sa sœur Lux, notre bon vieux Jarvan IV et bien d’autres surprises qui sont les bienvenues et qui nous font forcément esquisser un petit sourire quand on reconnaît certains personnages.

L’histoire est plutôt bateau dans l’ensemble, on n’est pas sur une écriture poussée à l’excellence, mais cela n’empêche pas de passer un bon moment devant les dialogues du jeu. De plus, le fait d’être dans un univers que nous connaissons déjà, fait qu’on s’attache plus facilement aux différents personnages que nous rencontrons durant notre périple vers la révolution, dans ce monde en 2D pixel art qui rend le tout vraiment chatoyant.

Vol moi si tu peux

Durant notre périple nous devrons enchaîner des niveaux dans Demacia qui malheureusement peinent à se renouveler dans leur architecture. En effet, il manque cette petite chose qui ferait que le sentiment de redondance n’apparaisse pas car ici, on arrive dans un niveau, on avance en tuant un maximum d’ennemis jusqu’à arriver au boss de ce dit niveau et on revient au QG pour enchaîner sur un autre niveau. Et ce n’est pas les quelques missions secondaires qui vont aider le soft à se renouveler sur cette partie-là.

Fort heureusement certains petits éléments du gameplay de The Mageseeker permettent de casser la routine de ces levels. Déjà les boss sont très intéressants à combattre car ces derniers disposent d’un pattern bien définit qui demanderont parfois de changer de sorts et d’approches pour en venir à bout, sans que ceux-ci soient insurmontables, on pense ici à Morgana et au boss final qui nous ont donné du fil à retordre.

De fait, l’un des éléments principaux qui fait casser notre quotidien, c’est le gameplay de notre protagoniste Sylas, qui dispose de plusieurs attaques et combos variés. On pense notamment à sa capacité de voler les sorts de ses adversaires grâce à ses chaînes qui est vraiment satisfaisant à utiliser pour réduire en charpie les ennemis.

Toujours avec notre bon vieux Sylas, le fait de pouvoir s’équiper de différents sorts fait que l’ennui arrive moins vite manette en main. De plus, notre rebelle déchaîné débloquera de nouvelles capacités et sorts au fur et à mesure que l’on avance dans le jeu, provoquant ainsi un réel sentiment de renouvellement dans le gameplay de Sylas.

Cela dit, il arrive que le gameplay soit brouillon sur les bords, car à certains moments le perso est un peu capricieux et n’exécute pas les attaques demandées, ce qui peut être relativement frustrant, surtout quand on a une tonne d’ennemis sur l’écran. Par exemple, il nous est arrivé de vouloir se ruer sur un ennemis pour l’enchaîner des combos avec nos chaînes, mais à la place Sylas va en décider autrement et va lancer un sort sans notre permission.

La revolución de Silas

Et enfin, nous avons toute cette partie rébellion qui occupe une part du jeu car c’est à nous de la développer au fur et à mesure que nous avançons dans l’histoire de The Mageseeker et que nous rencontrons de nouveaux personnages secondaires. Donnant ainsi un vrai sentiment que nous participons constamment à la guerre contre le gouvernement tyrannique de Demacia.

En effet, lorsque nous parcourons les niveaux il peut arriver de tomber sur des PNJ qui rejoignent notre armée afin d’augmenter notre effectif, et au fur et à mesure que notre armée s’agrandit, Sylas débloque de nouveaux sorts ou des améliorations de ces derniers, en plus de dévoiler des nouvelles zones dans notre QG qui sert de hub entre chaque niveau. Par exemple, arrivé à un certain pallier de rebelles dans notre base, Sylas va débloquer des améliorations supplémentaires dans la catégorie du feu à la forge.

En plus, certains de ces fameux personnages secondaires permettent à Sylas d’améliorer son équipement afin d’augmenter ses stats, comme la vitalité, les dégâts physiques et magiques, ou bien encore d’avoir la possibilité d’équiper jusqu’à quatre sorts dans sa roue de raccourcis. Ainsi, tout ce beau monde permet à notre héro vengeur de se renouveler constamment dans son gameplay manette en main.