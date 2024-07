La série TV Tomb Raider n’a pas encore trouvé sa Lara Croft mais devrait entrer en production dès le début d’année 2025

Qui pour remplacer Alicia Vikander ?

Pour la série TV Tomb Raider, il faudra sans doute se montrer aussi patient que pour le prochain jeu de la saga. Sur le site The Wrap, Sanders a un rapide message à faire passer sur l’avancée du projet et on comprend que les choses se préparent encore, étant donné que l’actrice principale principale n’a pas été trouvée pour le moment. Cependant, cela n’est qu’une question de mois puisque la production devrait démarrer dès début 2025 :

« Nous travaillons dur. Nous avons de bonnes bases. Phoebe a vraiment fait du bon boulot. Nous sommes vraiment excités. Je pense que nous allons passer le reste de l’année à préparer les choses afin de pouvoir commencer la production au début de l’année prochaine. Nous devons trouver notre Lara Croft, alors les recherches vont démarrer très prochainement. »

Les annonces de casting ne devraient donc pas avoir lieu avant cet automne ou la fin de l’année. Les candidates potentielles pour interpréter l’aventurière devraient être nombreuses et on vous laissera faire vos propres paris sur celle qui pourrait être choisie. On espère au moins que d’ici là, le prochain jeu de Crystal Dynamics aura lui aussi fait parler de lui.