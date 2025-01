La saison 2 de la série The Last of Us sera diffusée à partir d’avril 2025

Le CES de Las Vegas est plutôt un endroit où les grandes entreprises viennent parler de leurs avancées dans le monde de la tech. Sony a choisi un autre créneau pour faire parler de lui cette année en déroulant le tapis rouge à ses futures adaptations au cinéma et à la télévision, via l’annonce d’un anime Ghost of Tsushima et de films Helldivers et Horizon Zero Dawn. Avant d’assister à tout cela, on retournera dans le monde post-apocalyptique de The Last of Us, avec une deuxième saison produite par HBO qui s’est brièvement montrée durant l’événement.