Où trouver la PS5 Digitale au meilleur prix Black Friday

Ce vendredi sera lancé officiellement le Black Friday. Mais vous l’avez déjà remarqué, de nombreuses marques et enseignes ont déjà lancé les festivités depuis plusieurs jours, si bien qu’il n’y a plus vraiment de Black Friday, mais juste « une période » de promotions. De nombreuses offres sont d’ailleurs toujours en cours. Une nouvelle réduction fait son apparition : la PS5 Digitale passe à 399.99€ sur Amazon et Cdiscount, au lieu des 449.99€ habituellement affichés. Une réduction temporaire mais qui laisse planner une interrogation sur sa pertinence.

Oui, elle passe sous la barre des 400€, ce qui est donc son meilleur prix jusqu’à présent. Mais rappelons que d’autres alternatives existent et sont peut-être meilleures : déjà, la PS5 Standard est actuellement à 429€ et de nombreux packs sont à 499€. Ensuite, sachez que le nouveau modèle de la PS5 (que l’on appellera « Slim ») sort demain, ce 24 novembre. Disponible en Standard et en Digitale, cette nouvelle PS5 n’est qu’à 50€ plus chère mais apporte un meilleur stockage, une réactualisation des composants (aucune amélioration) et une plus petite taille.

Bien sûr, loin de nous l’idée de vous déconseiller ce bon plan à 399€ : au contraire, c’est effectivement une très bonne offre pour la PS5 Digitale. Mais nous tenons aussi à cœur de vous tenir au courant. Très paradoxal, puisque certains diront qu’avec cette mise en garde, cela pourrait freiner des achats et donc notre rémunération puisque nous rappelons que nous touchons un – très – faible pourcentage sur vos achats ici présents. Mais que voulez-vous, avec cette actualité hyper chargée, il nous semblait important de vous rappeler ces différentes offres et donc les alternatives présentes. Quoiqu’il en soit, c »est peut-être le moment parfait pour la récupérer avant qu’elle disparaisse progressivement du marché, remplacée par la nouvelle version.