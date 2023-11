La PS5 Slim arrive en France, voici tout ce qu’il faut savoir

Quelles sont les nouveautés de cette PS5 ?

La PS5 nouvelle génération est avant tout présente pour que Sony puisse réduire ses coûts de fabrication, ce qui veut dire que la console est plus ou moins la même qu’avant, à l’exception de ses dimensions. Cette PS5 Slim dispose d’un volume global inférieur de 30 % par rapport au premier modèle, avec un poids réduit. De quoi rendre la machine un peu moins imposante dans votre salon ou votre chambre, surtout si vous souhaitez enlever le lecteur de disque.

La nouvelle PS5 sera disponible en France… demain ! pic.twitter.com/slx2CZfULq — PlayStation France (@PlayStationFR) November 23, 2023

Car oui, s’il y a bien une nouveauté à retenir ici, c’est la possibilité de détacher le lecteur. Pourquoi faire ? Simplement pour gagner encore un peu plus de place dans votre installation. On notera aussi la présence d’un SSD un peu plus important, de 1 To au lieu de 825 Go. Des appuis en plastique sont fournis pour tenir la console à l’horizontale, mais le socle permettant de tenir la console debout est bien vendue à part.

Combien coûte la PS5 Slim ?

Malgré les récentes promotions du Black Friday sur l’ancien modèle, on a vite compris que cette nouvelle PS5 serait affichée au prix de base de l’ancienne. Ce qui veut dire que cette PS5 Slim est vendue au prix conseillé de 549,99 € dans la plupart des boutiques. Ce prix est valable pour le modèle Standard, mais une version « Digital » est aussi proposée à la vente au prix de 449,99 €.

Où trouver la PS5 Slim au meilleur prix ?

Si vous souhaitez vous procurer cette nouvelle PS5, vous pouvez tout de même faire quelques économies. Notamment chez Fnac, qui propose une offre pour le Black Friday. En achetant cette console + un accessoire ou un jeu, vous obtiendrez 10% de cashback du 24 au 27 novembre prochain. C’est pour l’instant la seule offre sur cette nouvelle PS5, et il faudra sans doute attendre l’année prochaine pour la voir obtenir des vraies réductions comme l’ancienne PS5. Mais pour le moment, la PS5 Slim est vendue sur Amazon. Les autres marchands devraient rendre la précommande possible d’ici quelques heures.

Si vous le souhaitez, le modèle Slim Digital est aussi disponible à la vente sur le site d’Amazon pour le prix de 449,99 €.

PS5 standard ou PS5 Slim, que choisir ?

Tout dépendra avant tout de vos goûts et de votre budget. Cette nouvelle PS5 n’est en réalité pas si différente que la première, puisque seul son look change vraiment. Si vous souhaitez avoir une PS5 plus fine, qui prend moins de place, et qui dispose d’un peu plus d’espace de stockage, la nouvelle PS5 est faite pour vous. Vous pourrez même enlever son lecteur de disque s’il ne vous sert pas, dans le cas où vous jouez essentiellement à des jeux dématérialisés.

Cela étant dit, il est difficile de totalement conseiller cette nouvelle PS5 si son nouvel enrobage n’est pas un argument pour vous. En effet, la PS5 est en ce moment disponible à prix réduit entre 409 et 429 € dans certaines enseignes, contrairement au prix de départ de la nouvelle PS5 affiché à 549,99 €. Autrement dit, vous économiserez plus de 100 € si vous choisissez l’ancienne PS5, qui dispose de la même puissance que la nouvelle. Vos jeux ne seront pas moins beaux sur la première PS5. Payer le prix fort simplement pour avoir le modèle plus fin n’est pas forcément recommandé pour tout le monde.