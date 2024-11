La prochaine mise à jour majeure de Palworld sortira en décembre et ajoutera une île gigantesque

Un nouveau terrain de jeu pour vos Pals

Après l’île de Sakurajima ajoutée un peu plus tôt dans l’année, le monde de Palworld va une nouvelle fois s’agrandir. Pocketpair annonce aujourd’hui que la prochaine mise à jour majeure du jeu sera publié dans le courant du mois de décembre, sans donner de date spécifique.

On ne sait pas encore précisément ce que cette mise à jour va apporter en dehors d’une île a priori gigantesque, puisqu’elle sera six fois plus grande que Sakurajima selon les dires du studio japonais. On y trouvera forcément de nouveaux Pals à capturer et à exploiter, tout comme de nouveaux boss à affronter. Pocketpair ne peut pas en dire plus pour le moment, mais indique de surveiller ses réseaux sociaux pour une annonce imminente. Après tout, puisque la mise à jour est prévue pour décembre, vous n’aurez pas à attendre bien longtemps. D’ici là, quelques images de cette update peuvent être visionnées juste ci-dessous.

Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.